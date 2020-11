Steht der Sieger damit schon fest? Heute Abend findet das große Finale der dritten The Masked Singer-Staffel statt. Fünf Kostüme sind noch im Rennen um den schillernden Pokal: der Anubis, das Skelett, das Alien, das Nilpferd und die Erdmännchen. Wie in jeder Show dürfen die Fans per App-Voting entscheiden, welcher kostümierte Promi den Sieg am ehesten verdient hat – wie es aussieht, haben die Zuschauer einen klaren Favoriten!

Das zeigt nun eine Promiflash-Umfrage nach dem "The Masked Singer"-Liebling der Leser. So haben stolze 61 Prozent (2.488 Votes) der insgesamt 4.082 Umfrageteilnehmer (Stand: 24. November, 16 Uhr) für das Skelett gestimmt! Das schaurige Kostüm liegt also mit großem Abstand vorne – gut möglich also, dass es auch beim Voting heute Abend die meisten Stimmen bekommen und somit gewinnen wird. Platz zwei belegt der Anubis mit 13,6 Prozent (554 Votes). Die Erdmännchen haben es mit neun Prozent (373 Votes) auf den dritten Platz geschafft.

Doch welches Kostüm gewinnt, ist wohl nicht das Spannendste am "The Masked Singer"-Finale – sondern vielmehr, welche Promis sich unter den Masken verbergen! Inzwischen gibt es für jede Verkleidung eine Theorie, die sehr wahrscheinlich ist: So soll unter dem Skelett Sarah Lombardi (28) stecken, unter dem Anubis Ben Blümel (39), unter dem Nilpferd Nelson Müller (41), unter dem Alien Alec Völkel (48) und unter den Erdmännchen Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53).

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Anubis

ActionPress Sarah Lombardi, August 2019

