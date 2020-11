Ein großer Tag für alle The Masked Singer-Fans! Im heutigen Finale wird nicht nur der Sieger der dritten Staffel gekürt – die Zuschauer erfahren auch endlich die Identitäten der Promis unter den restlichen fünf Kostümen! Bisher ist noch nicht aufgedeckt worden, welche Stars unter dem Anubis, dem Skelett, dem Alien, dem Nilpferd und den Erdmännchen stecken. Tatsächlich gibt es aber zu jeder Maske mittlerweile eine starke Theorie: Diese Promis sind vermutlich die "The Masked Singer"-Finalisten!

Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) als die Erdmännchen

Kaum eine Theorie hat sich so schnell manifestiert wie diese: Sowohl das Rateteam aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) als auch die Fans sind überzeugt, dass die Katze und ihr Mann unter dem süßen Pärchenkostüm stecken. Warum? Nicht nur die Stimmen und die gesangliche Begabung scheinen zu dem Schlagersänger und seiner Partnerin zu passen, sondern auch viele der Indizien! Hier nur eines davon: In einem Hinweis-Clip sieht man einen Wackeldackel hinter dem Erdfrauchen. Die kultige Dekoration fürs Auto wurde ursprünglich in Rheinland-Pfalz hergestellt und vertrieben – hier wurde auch Daniela geboren.

Sarah Lombardi (28) als das Skelett

Auch diese Vermutung besteht bereits seit der ersten Show: Das ehemalige DSDS-Sternchen soll unter dem Skelett stecken! Warum? Zum einen gibt es nur wenige, die derart gut singen können wie die Dame unter dem schaurigen Kostüm, die bisher mit jeder Performance alle umgehauen hat – und zum anderen würde auch ihre Stimmfarbe passen. Obendrein stimmen auch die Indizien. Beispiel gefällig? In einem Hinweis-Clip des Skeletts sieht man ein Boot und eine 85 – Sarah hat in der 85. Folge von Das Traumschiff mitgespielt.

Nelson Müller (41) als das Nilpferd

Obwohl das Rateteam schon in der ersten Show den Namen des TV-Kochs genannt hat, dauerte es eine Weile, bis die Fans sich dieser Theorie angeschlossen haben. Inzwischen sind jedoch auch die Zuschauer davon überzeugt, dass der Gastronom hier alle im Tutu an der Nase herumgeführt hat. Nicht nur würde die soulige Stimme passen, auch die Indizien wären zutreffend: So ist in einem Hinweis-Clip beispielsweise ein kleiner Strandkorb zu sehen – Nelson hat in seiner Laufbahn als Koch bereits in einem Restaurant auf Sylt und in einem Restaurant am Timmendorfer Strand gearbeitet.

Alec Völkel (48) als das Alien

Beim Alien hat die "The Masked Singer"-Community besonders lange im Dunkeln getappt, doch spätestens seit dem Halbfinale scheinen alle überzeugt zu sein: Es muss der The BossHoss-Sänger sein! Warum ihm so lange keiner auf die Schliche gekommen ist? Offenbar hat Alec seine Stimme etwas verstellt. Doch die Indizien sprechen für ihn: So ist in einem Hinweis-Video ein Container mit der Aufschrift "DDM403" zu sehen – das könnte für die DDR-Mark stehen. Außerdem hatte Ost-Berlin, wo Alec geboren wurde, eine Fläche von 403 Quadratkilometern.

Ben Blümel (39) als der Anubis

Beim Anubis sollten sich dauerhaft die Geister scheiden. Lange war Klaas Heufer-Umlauf (37) der heiße Tipp für das martialische Kostüm. Mittlerweile scheint jedoch einiges gegen den Moderator zu sprechen – und für den Musiker Ben! So erzählt der Anubis in einem seiner Indizien-Videos beispielsweise von einer "Reise um die ganze Welt". Die Kika-Show "Schnitzeljagd" hat Ben tatsächlich schon quer durch die "ganze Welt" geführt.

