Die vergangenen Tage waren für Maren (28) und ihren Mann Tobias Wolf alles andere als leicht. Am Samstag hatte die YouTuberin mit starken Schmerzen ein Krankenhaus aufgesucht. Die Diagnose: Nierenstein. Während die Ärzte zunächst davon ausgegangen waren, dass der Stein womöglich von alleine abgeht, musste sie am Montag erneut in die Klinik und wurde dort direkt operiert. Einige Stunden nach dem Eingriff meldet sich Maren nun bei ihren Fans – allerdings ohne gute Neuigkeiten.

In ihrer Instagram-Story teilt die 28-Jährige jetzt ein Foto, auf dem sie sehr erschöpft aussieht und auf dem ihr eine Träne über die Wange kullert. Dazu hält sie in einem längeren Text fest: "Mir geht es leider gar nicht gut. Ich vermisse meine Familie und könnte nur noch heulen." Während Baby Lyan zunächst bei ihr im Krankenhaus gewesen sei, habe sie sich nun dazu entschieden, dass der Kleine bei seinem Papa und seiner Oma besser aufgehoben ist. Sie müsse hingegen noch eine Weile in der Klinik bleiben: "Meine Schmerzen sind sehr stark und leider hatte ich heute Nacht auch 39,5 Fieber."

Auch Tobi gibt auf seinem Account ein Gesundheitsupdate und klärt auf, was genau vorgefallen ist. Denn nicht nur der Nierenstein macht seiner Frau zu schaffen. "Es wäre schön, wenn es 'nur' das wäre. Maren hatte gestern einen Nierenstau und hätte fast ihre Niere verloren und deshalb gab es gestern die Operation. Das Problem mit dem Nierenstein muss erst in den nächsten Tagen angegangen werden, dann, wenn es ihrer Niere und ihr im Allgemeinen wieder besser geht", erzählt er der Community.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf und Sohnemann Lyan

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit Söhnchen Lyan River

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de