Dass sich Pietro Lombardi (28) und Oliver Pocher (42) gut verstehen, dürfte für viele Fans nicht gerade neu sein. Sogar während ihrer Coronainfektion im vergangenen März versorgte der Sänger die Pochers mit Lebensmitteln. Nicht jeder kann allerdings nachvollziehen, warum der ehemalige DSDS-Juror und der Comedian so dicke Kumpels sind. Doch Pietro klärt nun auf: So gut versteht er sich tatsächlich mit Oli!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, was der 28-Jährige wirklich von dem Moderator hält. Pie fackelte nicht lang und antwortete gerade heraus. "Ich mag Oliver Pocher sehr gern. Klar hat er seine ganz eigene Art, aber er hat mir bei vielen Entscheidungen im Leben geholfen und deshalb interessiert es mich nicht, was andere über Oli denken", lautete sein ehrliches Fazit.

Die Freundschaft der beiden geht sogar so weit, dass Oli seinem Kumpel Pie eine Wohnung vermietet. Erst im vergangenen Jahr hatte der Musiker dafür dankende Worte gefunden. "Ich glaube, ich habe mich schon bei vielen Menschen, die mir geholfen haben, in der Vergangenheit bedankt, aber einen ganz wichtigen Mann habe ich vergessen, Oliver Pocher", sagte Pietro damals ganz gerührt.

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Komiker

Anzeige

Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de