Nicht nur Cheyenne Ochsenknecht freut sich auf ihr Baby – auch ihr Freund kann es kaum erwarten! Zwar hält die Tochter von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) ihr Liebesleben und ihren Partner strikt aus der Öffentlichkeit heraus, trotzdem hatte sie vor einigen Tagen eine zuckersüße Nachricht publik gemacht: Die 20-Jährige und ihr Liebster erwarten aktuell zum ersten Mal Nachwuchs. Doch wie hat Cheyennes Freund eigentlich von seinem baldigen Papaglück erfahren? Der Österreicher stand jetzt Rede und Antwort in den sozialen Medien...

"Per Telefon", erklärte Cheyennes Liebster im Rahmen eines Instagram-Q&As und rief sich diesen besonderen Moment in Erinnerung: "[Ich] musste einige Minuten richtig vor mich hin lachen, weil ich in dem Moment sicher der glücklichste Mensch war!" Der werdende Vater sei in dieser Situation sogar so sehr von seinen Gefühlen übermannt worden, dass er im Nachhinein hoffe, dass ihn niemand dabei gesehen hat.

An diesen anfänglichen Glücksgefühlen hat sich aber offenbar auch im Laufe der Schwangerschaft nichts geändert – ganz im Gegenteil: Der Papa in spe schwebt aktuell so richtig auf Wolke sieben. "Ein Segen" und auch "Pures Glück", schwärmte er von der Schwangerschaft – und dabei verdeutlichte er diese Aussagen jeweils mit einem Herz-Emoji.

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund im Juni 2019

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund

