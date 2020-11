Seit über 20 Jahren gehen David (45) und Victoria Beckham (46) nun schon als Mann und Frau durchs Leben. Während dieser Zeit haben die Beckhams ihre Rasselbande ordentlich vergrößert und sind mittlerweile Eltern von vier Kindern. Dass sich die zwei aber noch wie am ersten Tag lieben, ist für Fans kein Geheimnis. Überraschen dürfte Supporter allerdings das: Victoria hat über ein Dutzend Verlobungsringe in ihrer Schmucksammlung!

Richtig gehört – und genau genommen sind es sogar 14 an der Zahl, wie Hello! berichtet. Über die vergangenen zwei Jahrzehnte hatte der einstige Profi-Fußballer seine Liebste immer wieder mit wertvollen Ringen überrascht. Doch nicht alle hat David aus eigener Tasche bezahlt: Laut des Magazines soll auch das ehemalige Spice Girls-Mitglied für den einen oder anderen Klunker ordentlich Geldscheine hingeblättert haben. Insgesamt habe ihre Verlobungsringsammlung mittlerweile einen beachtlichen Wert von einigen Millionen Pfund.

Dass den beiden ihre Liebe viel wert ist, dürfte nicht so überraschen. Gefühle kommen aber dennoch nicht zu kurz. Via Instagram gab die 46-Jährige nämlich preis, wie es bei dem Paar damals gefunkt hatte. "Lasst es euch gesagt sein: Liebe auf den ersten Blick existiert. Ich habe mich gleich in Davids Lächeln verliebt", schwärmte die Beauty im Netz.

Getty Images David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Designerin

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im November 2020

