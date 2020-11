Heute Abend wird es ernst für die verbliebenen The Masked Singer-Kandidaten: Das große Finale steht an! Der Anubis, das Skelett, das Alien, das Nilpferd und die Erdmännchen haben es in die Endrunde geschafft – und kämpfen um den schillernden "The Masked Singer"-Pokal. Wie in jeder Show dürfen die Fans per App-Voting entscheiden, welcher kostümierte Promi den Sieg am meisten verdient hat. Doch welche Maske hat sich in die Herzen der Zuschauer gesungen?

Noch vor dem Auftakt der dritten "The Masked Singer"-Staffel war das süße Ballerina-Nilpferd der absolute Liebling der Fans. Das sollte sich nach der ersten Show jedoch ändern: Mit ihrem Gesang haute die Promi-Dame unter dem Skelett alle um – und mauserte sich zum neuen Favoriten. Doch kann sie ihre Position im Finale halten? Schließlich haben auch die Erdmännchen eine begeisterte Fanbase und das Alien sowie der Anubis haben sich seit ihren ersten Auftritten mächtig gesteigert!

Die Katze hat es ganz knapp nicht ins Finale geschafft und ist im Halbfinale in der vergangenen Woche ausgeschieden: Zum Vorschein kam die legendäre Sängerin Vicky Leandros (68). Zwar hatte das Rateteam aus Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) die gebürtige Griechin bereits unter der Maske vermutet, dennoch zeigten sie sich bei ihrer Enthüllung total geflashed. Der Grund: Sie hätten nicht erwartet, dass die Grande Dame bei dem Format mitmachen würde. Wer ist euer Favorit bei "The Masked Singer" und soll heute Abend gewinnen? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Das Nilpferd bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Vicky Leandros bei "The Masked Singer"

