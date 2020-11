Große Ehre für Harry Styles (26)! Am Dienstagabend wurden die Nominierungen für den renommierten Musikpreis Grammy Awards bekannt gegeben, welcher schließlich am 31. Januar 2021 in über 80 Kategorien verliehen wird. Neben Dauergewinnern wie Beyoncé (39) und Taylor Swift (30) darf dieses Jahr auch ein absoluter Grammy-Neuling auf eine Goldtrophäe hoffen: Harry könnte als erster One Direction-Star den wichtigsten Preis der Musikbranche gewinnen!

Laut der offiziellen Nominierungsliste der Recording Academy geht der Brite sogar in drei Kategorien ins Rennen! Sein Album "Fine Line" könnte zum "Best Pop Vocal Album" gekürt werden, während sein Sommerhit "Watermelon Sugar" als "Beste Performance eines Solokünstlers" betitelt werden könnte. Darüber hinaus hat sein Clip zu "Adore You" große Chancen als "Bestes Musikvideo" ausgezeichnet zu werden. Harry ist somit das jüngste und das einzige 1D-Mitglied, das bisher für den begehrten Musikpreis nominiert wurde.

Doch der 26-Jährige tritt gegen starke Konkurrenz an! In der Kategorie "Beste Performance eines Solokünstlers" kämpfen unter anderem auch Justin Bieber (26), Dua Lipa (25) und Billie Eilish (18) um den Sieg. In der Kategorie "Bestes Musikvideo" müsste sich der Mädchenschwarm gegen einige Rapstars durchsetzen – sowohl Future (37) und Drake (34) als auch das Multitalent Anderson Paak stehen für die Jury ebenfalls zur Auswahl.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images One Direction, 2014

Anzeige

Getty Images Drake bei den Grammys 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de