Große Trauer in der Familie von Bill Murray (70)! Der US-Amerikaner ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler und Comedian, sondern ein echter Familienmensch. Kein Wunder – der "Lost in Translation"-Star hat immerhin acht Geschwister, zu denen er ein enges Verhältnis pflegt. Von einem seiner Liebsten musste sich der Hobby-Golfer nun aber verabschieden: Bills älterer Bruder Ed ist mit 76 Jahren verstorben.

Das gab der 70-Jährige auf dem Instagram-Profil seiner Sportbekleidungsmarke William Murray Golf bekannt. Zu einer Reihe von Bildern, die Bill mit Ed zeigen, heißt es: "Mit schwerstem Herzen verkünden wir den Tod der Legende Ed Murray!" In einem längeren Text wird zudem auf das Leben des Verstorbenen zurückgeblickt – so sei es Ed gewesen, der die ganze Familie mit dem Golfsport in Berührung gebracht habe. Er sei zudem die Inspiration für die Figur des Danny Noonan in dem Film "Caddyshack" gewesen, an dem sein Bruder Brian Doyle-Murray mitgearbeitet hatte.

Mit rührenden Worten verabschiedeten sich Eds Wegbegleiter abschließend in dem Posting von ihm: "Es war uns allen eine Ehre, Ed kennenzulernen. Sein Verlust hinterlässt eine Lücke, die nie gefüllt werden kann!" Zahlreiche Fans und Freunde drückten in den Kommentaren bereits ihr Beileid aus.

Ed Murray, Bruder von Bill Murray

Bill Murray, Schauspieler

Bill Murray beim 14. Film Festival in Rom 2019

