Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis' (53) Reise bei The Masked Singer war am Dienstag im Finale zu Ende. Es war eine regelrechte Sensation in Folge eins der Sendung: Erstmals traten mit den beiden Erdmännchen gleich zwei Stars zusammen an. Woche für Woche kämpften sich die knuddeligen Gestalten bis in die letzte Ausgabe durch. Wie sie die Wochen in der Maskierungsshow wahrgenommen hat, teilte die Kult-Blondine jetzt in einem langen Statement mit: Dani ist dafür unglaublich dankbar und will die anstrengende Zeit nicht missen!

"Was war das für eine geile Zeit?! Und eins ist mir in den letzten Wochen mehr als klar geworden: Verdammt, ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder so süß aussehen!", schaut die Wahlmallorquinerin auch ein wenig wehmütig in der Bildunterschrift ihres neuesten Instagram-Posts zurück. Besonders gut habe ihr an dem plüschigen Kostüm gefallen, dass sie sich keine Gedanken um ihr Make-up oder ihre Frisur machen musste – und für die Figur habe die Erdmännchen-Dame auch etwas getan: "Mein wöchentliches Hardcore-Ganzkörper-Workout mit meinem zwölf Kilo schweren Kostüm wird mir fehlen – auch wenn ich mir diese Plüsch-Haare hinterher aus allen Körperöffnungen pulen musste."

Klar war der Mutter der kleinen Sophia (5) zumindest, dass sie nicht die beste Sängerin ist – mit ihrem Mann Lucas, der beruflich als Schlagerbarde erfolgreich ist, konnte sie aber gerade noch mithalten. "Ich wollte nur nicht in der ersten Show rausfliegen. Alles, was danach kam, war für mich schon wie zu gewinnen", stellt Daniela fest.

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im "The Masked Singer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Erdmännchen im "The Masked Singer"-Finale

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei einer Buchpremiere in Düsseldorf

