Hätten sich Lutz und Steffi mit ihrer Verlobung lieber etwas mehr Zeit lassen sollen? In der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau hielt der Landwirt um die Hand der Erzieherin an und stellte ihr die Frage aller Fragen – obwohl er sie zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage kannte. Steffi zögerte aber nicht lange und antwortete mit einem "Ja", immerhin hatte es bei ihr und Lutz in der Hofwoche gewaltig gefunkt. Doch überstürzen es die beiden mit ihrer frühen Verlobung nicht trotzdem ein bisschen?

In den Augen des einstigen TV-Landwirts Gunther Höfler (35) schon. "Das finde ich halt ein bisschen krass, sich nach einer Woche zu verloben", erklärte der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer von 2014 gegenüber Promiflash. Man verbringe zwar sieben Tage ununterbrochen mit der Frau und merke während der Dreharbeiten auch, ob sie zu einem passe, dennoch halte er einen Heiratsantrag nach einer Woche für zu früh. "Die sollten lieber ein bisschen langsamer machen und das nicht alles verbrennen. Generell glaube ich aber, dass das schon echt Zukunft haben könnte", fasste der DJ zusammen.

Lutz und Steffi wollen aber auch noch nicht direkt vor den Traualtar schreiten. Denn wie die 54-Jährige gegenüber Bild verriet, wolle sie erst einmal ein Jahr lang zwischen seinem Hof und ihrer Heimat pendeln. "Wenn wir uns dann immer noch lieben, wird geheiratet und wir ziehen endgültig zusammen", erklärte sie genauer.

