Feiert jetzt womöglich der nächste Grey's Anatomy-Liebling in der 17. Staffel sein Comeback? Es ist erst wenige Wochen her, dass bekannt wurde, dass Patrick Dempsey (54) in seiner Rolle als Dr. Derek Sheperd für einen Gastauftritt zurückkommt. Diese Rückkehr hat er übrigens keiner Geringeren als seiner Serien-Ehefrau Ellen Pompeo (51) zu verdanken. Setzte sich die Meredith-Grey-Darstellerin jetzt etwa noch für ein weiteres Wiedersehen mit einer ehemaligen Kollegin ein? Ein Indiz könnte dafürsprechen, dass Katherine Heigl (42) ebenfalls ans Set zurückkehrt.

Bis zur sechsten Staffel stand die Blondine als Dr. Isobel 'Izzie' Stevens für die beliebte Arztserie vor der Kamera – ihr Ausstieg war für viele Zuschauer damals ein echter Schock. Doch jetzt brodelt die Gerüchteküche plötzlich gewaltig: Kommt nach Patrick etwa auch Katherine zurück? Zumindest glauben das nun die Fans. Der Auslöser für die Spekulationen: Ellen teilte auf Twitter kurz vor der Ausstrahlung der aktuellen Episode eine alte Throwback-Aufnahme von sich und Katherine. Dazu schrieb sie: "Hey, es ist Grey's-Tag."

Achtung, Spoiler

Die Munkeleien sind tatsächlich nicht weit hergeholt. Wie ein Promo-Clip für eine brandneue Folge – die Anfang Dezember in den USA ausgestrahlt wird – zeigt, wird Meredith eine weitere Person aus ihrer Vergangenheit wiedersehen. Um wen es sich handelt, ist natürlich topsecret. Was sagt ihr – würdet ihr euch über ein Comeback von Katherine freuen?

