Schaut Prinz Harry (36) etwa heimlich The Crown? Seit einigen Tagen kommen Royal-Fans wieder so richtig auf ihre Kosten: Die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie ist auf der Streamingplattform verfügbar. Die neuen Folgen handeln nicht nur wie gewohnt von den allgemeinen Geschehnissen rund um die britische Königsfamilie, sondern erzählen vor allem die Liebesgeschichte zwischen Prinz Charles (Josh O'Connor, 30) und Prinzessin Diana (Emma Corrin). Doch hat das Format etwa einen heimlichen royalen Fan? Harry soll Teile der Serie "The Crown" sogar selbst geschaut haben!

"Ich weiß, dass Prinz Harry die erste Staffel mit Sicherheit kennt", behauptete der "Finding Freedom"-Autor Omid Scobie in dem Podcast "The Heir Pod" und betonte: "Ich weiß zwar nicht, ob er die gesamte Staffel gesehen hat, aber er hat auf jeden Fall mal reingeschaut." Doch selbst wenn Harry die gesamte Serie schauen würde, würde er immer abschalten, sobald sich die Geschehnisse auch nur annähernd um seine eigene Ära drehen.

Harrys Bruder Prinz William (38) hingegen zeige offenbar keinerlei Interesse daran, sich "The Crown" anzuschauen – im Gegenteil: Laut einem Insider von The Sun habe er sogar "keine Lust" darauf, die Serie rund um das britische Königshaus zu sehen. Die Darstellung von Charles und Dianas Ehe in der vierten Staffel würde William sowieso nur "traurig" machen, behauptete eine weitere Quelle.

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor) mit Prinz William in "The Crown"

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana und Josh O'Connor als Prinz Charles in "The Crown"

Getty Images Prinz William im Oktober 2020 in Sutton

