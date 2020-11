Hat Rafi Rachek (30) etwa die Schnauze voll von Gerda Lewis (28)? Vor wenigen Tagen sorgte sein Partner Sam Dylan (29) während seines Dubai-Aufenthalts mit Urlaubsbegleitung Georgina Fleur (30) für Aufsehen: Das Duo filmte sich beschwipst und teilte damit – ihrer Meinung nach – authentische Einblicke in ihren Alltag. Diese würde es bei Influencern wie der Ex-Bachelorette nicht geben. Daraufhin hat sich Gerda nun an Sams Freund Rafi gewendet. Doch der scheint auf den Kontakt keine Lust zu haben – stattdessen machte Rafi Gerda eine klare Ansage!

"Und zwar hat mich vorgestern die Gerda angeschrieben und mich gebeten, mit Sam zu reden, damit er ihren Namen nicht in den Mund nehmen soll", informierte Rafi seine Fans in seiner Instagram-Story und teilte Screenshots des Chatverlaufs. Dabei sei es seiner Meinung nach doch die Blondine gewesen, die damals selbst zur Presse gerannt ist, um allen zu erzählen, Rafis Outing in der Realityshow Bachelor in Paradise sei geplant gewesen. "Diejenige, die überhaupt keine Kritik vertragen kann", wetterte Rafi weiter.

Und damit war der 30-Jährige mit seinem Statement noch lange nicht am Ende. "Also Gerda, ich würde mal sagen, räume erst mal den Dreck vor der eigenen Haustür weg, dann kannst du dich in die Probleme anderer einmischen", stellte Rafi klar. Zudem sei der Konflikt zwischen der Blondine und Sam nicht sein Problem. Abschließend möchte er der einstigen Rosenlady aber dennoch einen Rat mit auf den Weg geben: "Wer austeilen kann, muss auch einstecken können!"

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sym Dylan

Actionpress/ Wallocha, Stephan Rafi Rachek beim Deutschen Bloggerpreis 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

