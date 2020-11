Dass Georgina Fleur (30) eine Vorliebe für Partys und Champagner hat, ist längst kein Geheimnis her. Und seit Kampf der Realitystars hat sie in Prince Charming-Star Sam Dylan (29) auch einen neuen Sauf-Kumpanen gefunden. Aktuell lassen die beiden zusammen mit Georginas Verlobten Kubilay Özdemir in Dubai ordentlich die Korken knallen – und teilen das via Social Media offenbar auch ziemlich beschwipst. Das sei einfach authentisch, verkünden sie dabei und sticheln obendrein gegen andere Influencer.

"Schatz, weißt du, was ich gut an uns finde? Dass wir uns so zeigen, wie wir sind. Und ich poste die Storys bewusst, weil so können wir uns auch mal in schlechten Momenten zeigen, wenn wir auch mal etwas getrunken haben", säuselte Sam – offensichtlich nicht ganz nüchtern – in seiner Instagram-Story mit Georgina. Und die ehemalige Bachelor-Kandidatin stimmte ihm zu: Sie stehe eben dazu, dass sie gerne Alkohol trinkt. "Leute, seid ihr nie besoffen?", lallte sie in die Kamera.

Damit würden sie sich – ihrer Meinung nach – definitiv von anderen Netz-Bekanntheiten unterscheiden. "Die ganzen Influencer zeigen sich immer nur, wenn alles so schön ist! Wenn sie eine Kerze von A nach B schieben", erklärte Sam und nannte im selben Atemzug Gerda Lewis (28) namentlich als Beispiel.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sym Dylan

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in London

