Rafi Rachek sorgt für Aufregung! 2018 buhlte der Fitnesscoach noch bei Die Bachelorette um das Herz von Nadine Klein (34). Weil er damit keinen Erfolg hatte, sollte der Kölner in diesem Jahr wieder in einer Kuppelshow für heterosexuelle Kandidaten mitmischen. Wie jetzt schon bekannt ist, wird der Rosen-Boy bei Bachelor in Paradise den anderen Teilnehmern aber ein Geständnis machen: Er sei in Wirklichkeit schwul. Ist sein Coming-out weniger verspätet, als es im Fernsehen scheinen mag?

Im Promiflash-Interview bei der NYX Halloween Party in Berlin äußerte sich Gerda Lewis (26): "Ich wusste schon vorher, dass er schwul ist." Da die Homosexualität des Reality-Stars in Insider-Kreisen wohl kein Geheimnis war, hat die amtierende Bachelorette einen Verdacht: "Das sieht halt schon alles ein bisschen danach aus, als wäre es geplant gewesen."

Über Rafis Entschluss wolle sie aber nicht urteilen, denn es sei jeder Person selbst überlasen, wann und wo sie ihr Coming-out hat. "Ich würde aber darüber nachdenken, ob ich das wirklich in einer Fernsehshow mache oder ob ich das meiner Familie zuerst sage", fügte Gerda hinzu. Schließlich habe der Influencer betont, dass seine Angehörigen von dieser Neuigkeit nicht gerade begeistert sein würden.

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

Defrance Gerda Lewis auf der NYX Halloween Party

Instagram / gerda.jlewis Bachelorette 2019, Gerda Lewis

