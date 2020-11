Bruce Willis (65)' Frau Emma Heming-Willis (42) gewährt äußerst romantische Einblicke in ihr Familienglück! Egal ob beim Ausflug an den See oder einem Spaziergang im Wald – im Netz veröffentlicht die Gattin des Schauspielers regelmäßig Schnappschüsse mit ihren Liebsten. Sämtliche Zärtlichkeiten mit Bruce genießt das Model aber offenbar lieber fernab der Kameras. Jetzt überraschte das Paar allerdings mit einem seltenen Anblick: Emma teilte ein süßes Knutsch-Bild mit ihrem Liebsten!

Pünktlich zu Thanksgiving postete Emma vor wenigen Stunden via Instagram eine neue Aufnahme an der Seite ihrer Familie. Doch dabei handelt es sich nicht um ein normales Schwarz-Weiß-Porträt: Während Emma und Bruce ihre beiden Töchter im Arm halten, drücken sie sich einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen. Eine Szene, die auf den sozialen Plattformen des Paares bisher vergeblich zu suchen war.

Seit 2009 gehen Emma und Bruce als verheiratete Eheleute durchs Leben. "Wenn du nicht mit denen zusammen sein kannst, die du liebst, liebe die, mit denen du zusammen bist", schrieb die 42-Jährige unter den rührenden Beitrag und wünschte damit ihrer Community ein fröhliches Erntedankfest.

Instagram / dobledebruce Bruce Willis, Schauspieler

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Familie

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming-Willis, Model

