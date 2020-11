Wer gewann das Battle in der The Voice of Germany-Comeback-Stage? In der aktuellen Jubiläumsstaffel der Castingshow gibt Michael Schulte (30) einigen ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance. Erst zuletzt hatte der Musiker Claudia Pahl vor dem Exit gerettet, nachdem sie im Battle gegen Douglas Adkins verloren hatte. In der Comeback Stage musste die Österreicherin nun gegen Mickela Löffel antreten. Doch welches Talent gewann das Duell: Claudia oder Mickela?

Auf der Webseite von "The Voice of Germany" ist der Kampf der beiden Frauen bereits zu sehen. Als Erste war Mickela an der Reihe – und sang voller Emotionen den Song "Schön genug" von Lina Maly. Anschließend wagte sich auch ihre Konkurrentin auf die Bühne: Wortwörtlich in den höchsten Tönen schmetterte die 25-Jährige "Imagine" von John Lennon (✝40). Am Ende musste sich Michael dann entscheiden – und wählte Mickela als Siegerin aus!

Die Blondine, die "The Voice" 2019 wegen ihrer Krebserkrankung abbrechen musste, konnte ihren Triumph kaum fassen: "Es ist so verrückt. Man hofft und hofft und dann kommt der Moment und dann klappt es auch noch!" Wie schätzt ihr Mickelas weitere Chancen ein? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / claudiapahl Claudia Pahl, "The Voice of Germany"-Talent 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Claudia Pahl, "The Voice of Germany"-Talent 2020

Anzeige

Instagram / micka_music Mickela Löffel, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de