Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) mal wieder ganz verschmust! Aktuell leben Heidi, ihre Kinder und Tom in Berlin – gedreht wird die 16. Staffel von Germany's next Topmodel. Immer wieder lässt das Model die Fans auf Social Media mit Schnappschüssen vom Dreh am Geschehen teilhaben. Jetzt wurde der Einblick noch etwas intimer: Die 47-Jährige postete ein Bild von sich und ihrem Partner vor Beginn des Arbeitstages – quasi direkt nach dem Aufstehen und ganz privat.

Heidi postete eine Bilderreihe auf Instagram und präsentierte sich ihren Fans ohne Make-up und mit Löwenmähne. Während sie auf den ersten beiden Bildern mit ihrem Hund kuschelte, wurde dieser auf dem dritten Bild gegen Partner Tom eingetauscht. Heidi strahlt mit verwuschelten Haaren in die Kamera, während sie in Toms Armen liegt. Der Sänger gibt ihr einen Kuss auf den Kopf und umarmt seine Liebste ganz fest – Heidis Hand liegt auf dem Foto liebevoll auf dem Hinterteil ihres Schatzes.

Nicht nur Heidis private Schnappschüsse sorgen für Aufmerksamkeit, sondern auch die ersten Bilder von den GNTM-Dreharbeiten. Die Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen die Kandidatinnen in Ballerina-Outfits vor dem Bode-Museum in Berlin – die Modelmama trägt einen warmen Mantel.

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2020

ActionPress Model Heidi Klum

