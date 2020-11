Heidi Klum (47) wird zum knalligen Hingucker! Aktuell dreht die 47-Jährige die 16. Staffel von Germany's next Topmodel – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat sich Heidi dieses Jahr dazu entschlossen, die Dreharbeiten in Berlin zu starten. Das Model ist bereits dafür bekannt, sich auch gerne mal in schrillen Outfits zu präsentieren. Nun wurde das Castingteam vorm Adlon-Hotel gesichtet und dabei stach vor allem eines ins Auge - Heidis buntes Outfit.

"Mut zur Farbe" lautete diese Woche wohl das Motto von Heidi Klum. Während der Dreharbeiten zur Show nahm sie in einem bunten XXL-Mantel mit wildem Muster auf ihrem Produzentenstuhl platz – von dem aus die Model-Mama natürlich alles unter Kontrolle hat. Zu dem Mantel, der sie bei den kalten Temperaturen wohl auch wärmt, kombinierte die Blondine eine Lederhose und Bikerboots. Und wenn es dann doch ein bisschen frischer wurde, wärmte sich Heidi mit einem warmen Kaffee auf.

Auch Fotos der ersten Shootings sind bereits aufgetaucht. Auf den Aufnahmen, die Bild vorliegen, sieht man einige Kandidatinnen in Ballerina-Kostümen vor dem Bode-Museum. Die Teilnehmerinnen mussten in den knappen Tanz-Outfits in der Kälte posieren.

