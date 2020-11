Das Finale von The Masked Singer am vergangenen Dienstag ging über vier Stunden – und die verbliebenen fünf maskierten Promis mussten in ihren Kostümen ganz schön schwitzen! Auf der Bühne konnten die VIP-Kandidaten nämlich zum Teil in mehreren Runden alles geben, Siegerin Sarah Lombardi (28) performte gleich dreimal. Aber was haben sie eigentlich während der insgesamt 70 Werbeminuten hinter der Bühne angestellt? Sarah und Daniela Katzenberger (34) sprachen gegenüber Promiflash Klartext!

"In den Werbepausen kann man in der eigenen Garderobe den Kopf abnehmen. Nur war ich so nervös, vor allem in Show zwei und drei, dass ich den Kopf aufbehalten habe, einfach, um für mich zu sein", erinnerte sich die Kult-Blondine Dani im Promiflash-Interview. Den fünften Platz sicherte sie sich im Finale zusammen mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (53) als knuddelige Erdmännchen und empfand die Maskierung auch dann als praktisch, wenn sie nicht auf der Bühne stand, sondern Backstage auf ihren Auftritt auf der Bühne wartete: "Wenn ich aufgeregt war, musste ich nicht lachen, weil das Kostüm für mich gelacht hat."

Auch Sarah erklärte, dass sie in den längeren Werbeunterbrechungen den Kopf ihrer Skelett-Maske in der Garderobe abnehmen durfte, ihn aber ebenfalls oft aufbehielt. "Aber das Schlimmste war, wenn man auf Toilette musste. Dann musste man einfach durchhalten. Da gab es dann keine andere Möglichkeit", berichtete sie schließlich. Glücklicherweise gab es bei ihrer Maske im Finale aber erstmals einen Kostümwechsel – da war sicherlich auch mal eine kleine Pinkelpause möglich.

