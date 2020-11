Ingo Kantorek (✝44) bleibt unvergessen! Im August 2019 sind der Köln 50667-Darsteller und seine Frau Suzana bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Ihr überraschender Tod war ein schwerer Schlag für ihr Umfeld – bis heute sitzt der Schmerz bei vielen tief. So verfasste Ingos "Köln 50667"-Kollege Danny Liedtke (30) erst kürzlich wieder eine süße Widmung im Netz – Anlass war die 2.000. Folge der Vorabend-Soap. Auch seine Serien-Tochter Yvonne Pferrer (26) gedenkt Ingo jetzt mit einem Posting, das zu Tränen rührt.

Via Instagram veröffentlichte die ehemalige Anna-Kowalski-Darstellerin jetzt eine Reihe gemeinsamer Aufnahmen mit Ingo: Darunter ein paar hübsche Fotos, auf denen sie glücklich in die Kamera strahlen – sowie einige Ausschnitte aus gemeinsamen "Köln 50667"-Szenen. Besonders emotional ist dabei ein Video, in dem Ingo und Yvonne sich weinend in die Arme fallen. "Für immer. Es gibt Momente und Menschen, die kann und will man nicht vergessen", schrieb die 26-Jährige dazu.

Für ihren Beitrag bekam Yvonne bereits viel Zuspruch. Offenbar hat sie hiermit bei vielen Nutzern einen Nerv getroffen. "Wow, mir sind gerade total die Tränen gekommen", betonte eine Abonnentin in den Kommentaren. "So ein schöner Beitrag. Er fehlt so sehr!", beteuerte eine weitere. Viele ihrer ehemaligen "Köln 50667"-Kollegen wie Diana Schneider und Sharon Battiste versahen das Posting auch schon mit Herzen.

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Ingo Kantorek und Yvonne Pferrer

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de