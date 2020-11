Die Köln 50667-Community feiert ein großes Jubiläum: Heute Abend flimmert tatsächlich schon die 2.000. Folge der Vorabendsoap über die TV-Bildschirme! Seit dem 7. Januar 2013 läuft die Serie rund um die beliebte Kölner Clique jetzt schon im Fernsehen. Wer seitdem in fast jeder Episode zu sehen war? Der Kevin-Darsteller Danny Liedtke (30)! Doch das Folgenjubiläum stimmt den Fitnessliebhaber nicht nur glücklich: So widmete Danny seinem verstorbenen Co-Star Ingo Kantorek (✝44) zu diesem Anlass jetzt einen emotionalen Beitrag.

Via Instagram veröffentlichte der TV-Darsteller ein süßes Throwback-Foto mit einigen "Köln 50667"-Kollegen – darauf ist auch Ingo zu sehen. "An so einem besonderen Tag wie heute muss ich sehr an dich denken, Big Daddy", schreibt Danny in der Bildunterschrift und betont weiter: "Du fehlst sehr, Ingo. [...] Wir werden dich für immer weiter im Herzen tragen."

Ingo und seine Frau Suzana sind im August 2019 bei einem tragischen Autounfall verstorben. Das Ehepaar befand sich auf dem Rückweg aus dem Urlaub, als sein Wagen auf einer Raststätte in einen parkenden Lkw krachte. Seine "Köln 50667"-Kollegen hatten damals eine mehrwöchige Drehpause eingelegt, um zu trauern.

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke und Ingo Kantorek

Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, August 2020

Anzeige

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de