Im Nachhinein ist Walentina Doronina ziemlich sauer! Bei Ex on the Beach war die Essenerin auf ihren Ex-Freund Christopher Baum getroffen – und wäre ihm dort beinahe wieder verfallen. Weil alte Gefühle entfacht wurden, gab sie sogar ihrem TV-Flirt Aaron Hundhausen einen Korb. Doch vor allem in Folge zehn, die am Dienstag im Free-TV ausgestrahlt wurde, lästerte Baum hinter Wales Rücken immer wieder darüber, dass sie zu anhänglich sei. Was sagt die Beauty zu diesen Vorwürfen? Promiflash fragt nach...

"Er hätte mir seine Meinung klipp und klar ins Gesicht sagen können", ärgert sich die 20-Jährige im Gespräch mit Promiflash über die Aussagen des Flirtshow-Teilnehmers und legt nach: "Wenn er mit mir so geredet hätte, wie er in den Interviews über mich gesprochen hat, wäre ich gar nicht erst so 'anhänglich' gewesen." Dass der Blondschopf die Show am Ende verlassen musste, findet das TV-Sternchen deshalb auch gar nicht so schlimm. "Im Nachhinein bin ich glücklich mit der Entscheidung. Nach der Ausstrahlung, den ganzen Interviews und natürlich den ganzen Situationen im echten Leben habe ich erkannt, dass es ihm nie um mich ging", stellt sie klar. Er habe eine Show auf ihre Kosten abgezogen.

Doch warum hat Baum nicht direkt abgeblockt? Das erklärt der Fitness-Fan ebenfalls in einem Interview mit Promiflash: "Ich war auch genervt, weil es mir einfach viel zu schnell mit ihr ging. Aber ich wollte erst mal wissen, ob sie sich wirklich charakterlich weiterentwickelt beziehungsweise positiv verändert hat." Er habe ihr eine zweite Chance geben wollen und sie deswegen nicht direkt in die Schranken gewiesen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

TVNOW / Alexander Seelinger Der "Ex on the Beach"-Kandidat Christopher Baum

