So haben die Royal-Fans Prinzessin Diana (✝36) bisher noch nie gesehen. Nachdem vor wenigen Tagen die vierte Staffel The Crown erschienen ist, sind viele Fans wieder im totalen Diana-Hype. In der Netflix-Show geht es nämlich zum ersten Mal auch um die Prinzessin der Herzen. Diese Hommage an Lady Di nahm nun auch ihr Freund Giancarlo Giammetti zum Anlass, um noch einmal an Diana zu erinnern: Er teilte bisher unbekannte Urlaubsbilder der jungen Adligen.

Auf Instagram postete der Valentino-Gründer mehrere Throwback-Schnappschüsse. Unter anderem zeigten einige dieser Bilder Diana ganz entspannt auf einer Jacht. Auf den Fotos, die offenbar 1990 im Italienurlaub entstanden sind, ist sie gemeinsam mit Giancarlo, Kyril, Prinz von Preslav und dessen damaliger Frau Rosario zu sehen. Die damals 29-Jährige posiert darauf in einem bunt gemusterten Bikini und einem violetten Hemd und lächelt gewohnt verlegen in die Kamera.

Giancarlo teilte außerdem noch einige Diana-Bilder mit seinen Followern, die sie in Valentino-Kleidern zeigen. "Die Serie 'The Crown' hat uns noch einmal an Prinzessin Dianas Schwierigkeiten erinnert", schrieb er zu den Fotos.

Getty Images Prinzessin Diana

Instagram / giancarlogiammetti Prinzessin Diana, 1990

Instagram / giancarlogiammetti Prinzessin Diana mit Freunden in Italien, 1990

