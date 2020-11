In wenigen Tagen läuft die bereits vierte Staffel der Netflix-Hitserie The Crown an. Darin wird das Leben der britischen Königsfamilie dargestellt. In den kommenden Folgen wird es zum ersten Mal auch um Prinzessin Diana (✝36) gehen. Die Prinzessin der Herzen wird von Schauspiel-Newcomerin Emma Corrin dargestellt – für die Britin ist das die erste große Hauptrolle. Lady Di zu verkörpern, hat Emma im Vorfeld allerdings eine Menge Kopfzerbrechen bereitet.

Das verriet die Schauspielerin jetzt in der Talkshow The Graham Norton Show. Demnach hat ihr die große Fangemeinde der verstorbenen Prinzessin einige Sorgen bereitet. Immerhin wird Diana bis heute bewundert. "Es gab diesen immensen Druck, weil sie so verehrt wird. Und weil viele Fans offenbar das Gefühl haben, sie hätten sie quasi persönlich gekannt. Daher habe ich eine Menge Stress empfunden, als ich an die Sache rangegangen bin", erklärte sie.

In der beliebten Serie werden in den kommenden Folgen einige ernste Themen angeschnitten. Unter anderem soll es um Dianas Essstörung gehen. Die Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36) litt an Bulimie. Die Zuschauer werden aber durch Warnhinweise vor den jeweiligen Episoden auf diese schwierige Thematik hingewiesen.

JAMAL A. WILSON/AFP/Getty Images Prinzessin Diana

Getty Images Emma Corrin bei der Weltpremiere von "Misbehaviour"

Des Willie / Netflix Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

