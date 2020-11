Heute Abend ist es endlich so weit: Die brandneue Gesangsshow Pretty in Plüsch geht an den Start! Sechs Stars wollen sich dabei mit einer Puppe als Duettpartner bis ins Finale singen – darunter auch Ex-Bachelorette Jessica Paszka (30). Die Beauty freut sich zwar schon riesig darauf, mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro aufzutreten, ist in Anbetracht der neuen Herausforderung aber auch ganz schön nervös! Zum Glück kann Jessi bei "Pretty in Plüsch" auf die Unterstützung von Johannes Haller (32) zählen...

Promiflash hat kurz vor der ersten Show mal bei der 30-Jährigen nachgefragt, ob ihr Freund die Sendung verfolgen und sie dabei unterstützen wird. Schließlich hat Johannes eigentlich auf Ibiza ja momentan alle Hände voll zu tun. "Na klar", betonte Jessi direkt. Jedoch gibt es ein paar Einschränkungen: "Leider darf niemand wegen der aktuellen Coronaregeln im Studio sitzen. Er wird mich aber im Backstage-Bereich unterstützen und mir bei meinem Lampenfieber helfen."

Viele Fans haben sich bestimmt schon gefragt, warum Jessi überhaupt an dem Format teilnimmt – schließlich hat man sie bisher nie singen gehört! Tatsächlich ist aber genau das auch ihre Motivation: Die Kuppelshow-Bekanntheit will sich von einer anderen Seite zeigen und die "Pretty in Plüsch"-Zuschauer von ihrem Gesangstalent überzeugen. Das plauderte sie bereits gegenüber Sat.1 aus.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live bei Sat.1 und auf Joyn.

Tabea Werner / Sat.1 Jessica Paszka mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro bei "Pretty in Plüsch"

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller, Oktober 2020

© SAT.1/Julian Essink Plüsch-Lauch Kevin Puerro und Jessica Paszka

