Mit ihrem neuen Styling konnte Melania Trump (50) bei ihren Fans richtig punkten! Vor wenigen Tagen nahm die Ehefrau des Noch-Präsidenten Donald Trump (74) den Weihnachtsbaum für die festlichen Tage im Weißen Haus entgegen. Doch nicht die majestätische Tanne, sondern vor allem ihre neue Frisur geriet dabei ins Rampenlicht: Melania hat ihre Haare blond gefärbt – und bei den Fans kommt ihr neuer Look richtig gut an!

Das bewies jetzt eine Promiflash-Umfrage. Die stolzen 83,4 Prozent (482 Stimmen) der insgesamt 578 Teilnehmer (Stand: 27. November, 12 Uhr) sprechen für sich: Die Leser sind sich einig und feiern die neue Frisur von Melania! Lediglich 16,6 Prozent (96 Stimmen) fanden den vorherigen dunkleren Haarton schöner.

Auch bei Facebook zeigten die Fans ihre Begeisterung. So kommentierte eine Userin Melanias neues Styling mit den Worten: "Wunderschöne Frau, feminin, diskret. So stelle ich mir eine First Lady vor." Eine andere schwärmte: "Schönste First Lady, die es je gab."

Getty Images Melania Trump mit dem Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus

Getty Images Melania Trump vor dem Weißen Haus im November 2020

Getty Images Melania Trump im November 2020

