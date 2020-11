Melania Trump (50) hat sich ein neues Styling für den Winter gegönnt! In der Adventszeit ist es Tradition, dass die First Lady die Weihnachtsdeko für den Wohnsitz der amtierenden Präsidentenfamilie auswählt. Das Schmücken der Residenz gehört allerdings nicht zu Melanias Lieblingsbeschäftigungen. Schon häufiger erntete die Frau des Noch-Präsidenten Donald Trump (74) Kritik für die festliche Gestaltung ihres Zuhauses. Ihren Unmut über diese Aufgabe ist bereits durch ein veröffentlichtes Telefonat bekannt geworden. Trotzdem nahm das ehemalige Model jetzt die Weihnachtstanne für ihre letzte Zeit im Weißen Haus entgegen. Dabei fiel eine kleine Veränderung an ihr auf: Melania hat sich ihre Haare heller gefärbt!

Wie Hollywood Life berichtet, präsentierte die First Lady ihren neuen Look während einer Veranstaltung, die das letzte Weihnachtsfest in der Amtszeit von Donald Trump einläutete. Die Fotos zeigen, wie Melania strahlend vor einer Kutsche mit dem Baum für 2020 steht und die majestätische Tanne dabei genaustens inspiziert. Auf den Bildern fällt auf: Ihre Haare – in leichte Wellen gelegt – erstrahlen nun in einem hellen Blond. Der Ansatz ist jedoch nach wie vor dunkel. Zu ihrem neuen Styling kombinierte sie einen Hahnentritt-Mantel mit Schalausschnitt, kniehohe Stiefel und schwarze Lederhandschuhe.

Im Januar müssen Melania und ihr Ehemann Donald Trump das Weiße Haus verlassen. Der Republikaner verlor im November die US-Wahl gegen seinen Kontrahenten Joe Biden (78). Der Wahlkampf entwickelte sich zu einer wahren Zitterpartie, auch die Stars fieberten mit. Das Wahlergebnis war sehr knapp und stand erst nach einigen Tag fest.

Getty Images Melania Trump mit dem Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus

Getty Images Melania Trump und Donald Trump, Oktober 2020 in Washington, DC

Getty Images Donald und Melania Trump

