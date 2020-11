Diese Liebe geht offenbar unter die Haut! Schon seit ein paar Monaten sind Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30) unzertrennlich – doch erst vor wenigen Tagen feierten sie ihr Paar-Debüt auf einem roten Teppich. Mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt sorgten die Turteltauben Anfang der Woche für reichlich Aufsehen, und vor allem ein Detail blieb von den aufmerksamen Fans nicht unentdeckt: Megans neues Tattoo, das sie wohl ihrem neuen Partner gewidmet hat.

Bei den diesjährigen American Music Awards in Los Angeles trug die Schauspielerin ein schulterfreies Kleid, das den Blick auf ihr neues Tattoo preisgab. Die spanischen Worte "El Pistolero" zieren ab sofort Megans Schlüsselbein – und das bedeutet übersetzt "Der Schütze". Die Twitter-User sind sich prompt einig: Hierbei handele es sich definitiv um eine Hommage an ihren Freund Machine Gun Kelly. Die Wahl des Motivs spiele auf den Spitznamen des Rappers an.

Dass sich Megan tatsächlich für MGK tätowieren ließ, ist gar nicht mal so abwegig. Wie ein Insider erklärte, seien beide an einer ernsthaften Beziehung interessiert, der Musiker habe sogar schon die Kinder der 34-Jährigen kennengelernt. "Und sie wirken so, als würden sie die Dinge demnächst auch auf ein anderes Level heben wollen. Sie machen nichts mehr ohneeinander. Sie sind einfach so stark verbunden", schilderte die Quelle ihre Sicht der Dinge.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den AMAs 2020

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

iamKevinWong.com / MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de