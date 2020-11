Es ist erst wenige Augenblicke her, dass diese traurige Nachricht die Runde machte: Udo Walz (✝76) ist heute im Alter von 76 Jahren gestorben. Sein Ehemann Carsten Thamm-Walz, der den Starfriseur vor mehr als zehn Jahren geheiratet hatte, bestätigte, dass sein Partner nach einem Diabetes-Schock vor zwei Wochen nun friedlich eingeschlafen sei. Zahlreiche Fans trauern im Netz um Udo – und auch deutsche Promis drücken nun ihr Beileid aus.

Eine der Ersten, die sich via Social Media zu Wort meldete, war Sylvie Meis (42). Zu einem Foto, das die Moderatorin auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, schrieb sie: "RIP lieber Udo. Wir werden dich vermissen." Auch die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin Annemarie Eilfeld (30) kannte den Coiffeur persönlich und teilte in ihrer Instagram-Story gleich mehrere Aufnahmen von sich und Udo. "Du wirst mir sehr fehlen", hielt sie dazu fest. Birgit Schrowange (62), Jenny Elvers (48), Kim Debkowski (28) und viele andere Stars schlossen sich diesen Gedenk-Posts an. "Ich kann es nicht glauben. RIP, mein lieber Freund... Du wirst fehlen! Dein Charakter, deine Ruppigkeit, deine Ehrlichkeit [...] und all die Hundert anderen Attribute, die dich zu diesem ganz besonderen Menschen gemacht haben", kommentiere Katja Burkard (55) unter einem Foto, auf dem sie mit Udo zu sehen ist.

Georgina Fleur (30) widmete Udo auf ihrem Account ebenfalls liebe Worte: "Du warst so ein fröhlicher, toller, talentierte Mensch. Was haben wir immer gelacht, ich habe mich bei dir im Salon immer so wohl gefühlt, ich vermisse dich", lauteten ihre emotionalen Zeilen. Ein Berlin ohne Udo könne sie sich nicht vorstellen: "Ruhe in Frieden, mein Lieber."

Getty Images Star-Friseur Udo Walz

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard und Udo Walz

Getty Images Udo Walz bei der Mercedes-Benz Fashion Week, 2015

