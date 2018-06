Für den blonden Rosenkavalier ist einfach keine Bachelor in Paradise-Lady gut genug – zumindest, wenn es nach Julian F. M. Stoeckel (31) geht! Zwar schaffte es Paul Janke (36) in der Kuppelshow ins Finale, doch beim Flirten hatte er keinen Erfolg. Die Rosen erhielt der DJ meist eher als Dankeschön von den Damen. Von großem Knistern war nichts zu spüren, weshalb der Blondschopf auch ohne Partnerin die Insel verließ. Ein Promikumpel von Paul ist sich sicher: Die Kandidatinnen wären ohnehin keine gute Partie für ihn gewesen!

Es sei irgendwie kein Geschenk, in der Sendung mitmachen zu müssen, gab sich Julian im Promiflash-Interview beim "Travel the world"-Event von TK Maxx zweifelnd. "Wenn Paul Janke, den ich sehr mag und der auch sehr nett ist, dann immer die ganzen abgelegten Hühner da nehmen soll, das ist schon ein bisschen schade für ihn", ist der Designer überzeugt. Stattdessen wünsche sich Julian für Paul "irgendeine ganz normale und ganz sensible Frau" – ein Kriterium, das Viola Kraus (27), Carina Spack und die anderen Mädels in der Thailand-Villa für ihn anscheinend nicht erfüllten!

Tatsächlich bewahrheitete sich Julians Einschätzung: Paul verließ als Single die Liebesinsel. In der gesamten Staffel wollte es bei ihm einfach nicht laufen. Seitdem er Pamela Gil Marta kurz nach seinem Einzug auf ein Date eingeladen hatte, wurde es sehr ruhig für ihn in Sachen Dating. Stattdessen punktete er bei den Zuschauern vor allem mit klaren Worten, die er an Frauenschwarm Sebastian Fobe (32) richtete.

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

MG RTL D Die Finalisten bei "Bachelor in Paradise" mit Moderator Florian Ambrosius

