Ist zwischen Kubilay Özdemir und Georgina Fleur (30) wieder alles gut? Das Paar verbringt gerade mit Sam Dylan (29) einen ausgelassenen Urlaub in Dubai – doch dabei kam es bereits zu einigen Turbulenzen: Kubi hatte trotz Abstinenz einen Alkoholrückfall, was zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Georgina führte. Allerdings rauften sich die Streithähne wie so viele Male zuvor wieder zusammen und Kubi besiegelt ihre süße Versöhnung jetzt mit funkelnden Geschenken!

In Georginas Instagram-Story ist zu sehen, wie Kubi vor ihr auf die Knie geht und eine Schmuckschatulle in den Händen hält: "Oh mein Gott, ich liebe dich", freut sich die rothaarige Beauty und gibt ihm Küsschen. Der Unternehmer steckt ihr nicht nur einen Ring an den Finger, sondern hält auch eine Kette in den Händen. "Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist die schönste Frau der Welt", schwärmt er zu ihren Füßen.

Zwischen den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten ist also wieder alles in Butter! Dass es in ihrer Beziehung immer mal Streitigkeiten gebe, die auch mal eskalieren, sei einfach nur "der ganz normale Wahnsinn", erklärt Georgina ein paar Stunden später. Das waren auch Kubis Worte, nachdem Georgina ihm aufgrund seiner Alkoholeskapaden Kratzwunden zugefügt hatte.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Anzeige

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de