Gute Nachrichten für alle "Chilling Adventures of Sabrina"-Fans! Im vergangenen Juli war bekannt geworden, dass das Remake der Kultserie "Sabrina – Total verhext" nach der vierten Staffel abgesetzt wird – und damit endet. Wie die Geschichte rund um Teenager-Hexe (Kiernan Shipka, 21) wohl ausgeht? Schon bald gibt es Klarheit: Neben vielen weiteren Hits erscheint auch das letzte Kapitel von "Chilling Adventures of Sabrina" im Dezember auf Netflix!

Via Instagram gab der Streamingdienst jetzt seine Neuerscheinungen bekannt. Darunter auch die letzte Ausgabe von "Chilling Adventures of Sabrina", die am 31. Dezember erscheint. Natürlich hat Netflix an der Serienfront noch vieles mehr zu bieten: So dürfen sich die Nutzer am 25. Dezember über die brandneue Serie "Bridgerton" freuen – die wie eine Mischung aus Grey's Anatomy und Downton Abbey sein soll. Wer es lieber actionreich mag, kann sich ab dem 5. Dezember den ersten Teil der fünften Staffel von "Vikings" ansehen. Auf Weihnachtsfans wartet wiederum die zweite Staffel der Serie "Weihnachten zu Hause" ab dem 18. Dezember.

Auch die Film-Junkies unter den Netflix-Nutzern kommen im Dezember nicht zu kurz: So erscheint direkt am 1. Dezember der Science-Fiction-Streifen "Power Rangers" und am 4. Dezember das Hollywood-Drama "Mank" mit Lily Collins (31) und Amanda Seyfried (34). Am 15. Dezember gehen gleich drei neue Filme online: Die Comicbuchverfilmung "Shazam" sowie das preisgekrönte Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" mit Woody Harrelson (59) und Peter Dinklage (51). Zu guter Letzt dürften auf dieses Werk schon viele Fans gespannt gewartet haben: Am 23. Dezember erscheint die Buchverfilmung "The Midnight Sky" – mit Hollywood-Hottie George Clooney (59).

Diyah Pera/Netflix Kiernan Shipka bei "Chilling Adventures of Sabrina"

LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020 Harriet Cains, Bessie Carter und Nicola Coughlan in "Bridgerton"

Getty Images George Clooney bei einer Pressekonferenz in L.A. im Mai 2019

