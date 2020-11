Manche The Masked Singer-Enthüllungen waren selbst für die Teilnehmer große Überraschungen! Am vergangenen Dienstag lief das Finale der dritten Staffel im TV – somit wurden auch die verbliebenen Promi-Identitäten enthüllt. So steckten beispielsweise Daniela Katzenberger (34) und ihr Mann Lucas Cordalis (53) unter den zauberhaften Erdmännchen. Im Promiflash-Interview plauderte Dani jetzt über ihre Zeit bei "The Masked Singer" und verriet dabei: Diese Promi-Enthüllungen kamen für sie total überraschend...

Vicky Leandros und Veronica Ferres seien für die Katze total unerwartet gewesen. Vor allem die griechische Sängerin hat sie offenbar total umgehauen: "Jahrzehnte ist sie dabei, sie hat auch erzählt, dass sie 50-jähriges Bühnenjubiläum hatte. Sie ist einfach Kult und ein Megastar! Und dass man mit so jemandem in einer Sendung war, das kann auch nicht jeder von sich behaupten", schwärmte die Kultblondine. Besonders emotional ist außerdem: Dani verbindet Vicky mit ihrem verstorbenen Schwiegervater! "Sie war ja mit Costa in der Musikparade."

Welches Detail sie außerdem gefreut hat: "Ich bin nach Vicky Leandros raus. Das war auch echt geil. Das war krass", betonte Daniela abschließend. Zur Erinnerung: Die Katze alias Vicky ist im Halbfinale rausgeflogen – somit haben die Erdmännchen es eine Show weiter geschafft.

