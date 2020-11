Singt Miley Cyrus (28) wirklich über Liam Hemsworth (30)? Im August 2019 hatten die Sängerin und der Schauspieler bekannt gegeben, dass sie sich nach knapp einem Jahr Ehe scheiden lassen. Und eigentlich schien es so, als ob für die Chartstürmerin ihre gescheiterte Beziehung längst ad acta gelegt ist – bis jetzt. Denn ein Song auf ihrem neuen Album heizt nun ordentlich die Gerüchteküche an. Der Grund für die Spekulationen: Die Fans der Musikerin sind sich sicher, dass es in dem Lied um ihren Ex-Mann geht.

Am 27. November ist Mileys siebtes Studioalbum erschienen, das den Titel "Plastic Hearts" trägt. Sofort, als die Platte auf den Markt kam, begannen die Fans der US-Amerikanerin auf Twitter über den ersten Titel des Albums – "WTF Do I Know” – zu diskutieren. Der Grund für die hitzige Debatte: Der Songtext, in dem es heißt: "Vielleicht heiraten wir nur, um uns abzulenken. Ich bin hier, um dir etwas zu sagen, was du noch nicht weißt. Ist es falsch, dass ich über dich hinweg bin und dich nicht einmal vermisse?" Aufgrund dieser Zeilen gelang die Netz-Community zu der Überzeugung, dass es Liam sein muss, den die 28-Jährige in dem Song disst.

"Wow, hier geht sie aber richtig auf Liam los" oder "Miley zieht aber richtig über ihn her", schreiben nur zwei von vielen Nutzern. Die Twitter-Gemeinschaft verpasst "WTF Do I Know” sogar einen Spitznamen und erklärt, den Song jetzt nur noch den "Liam-Diss-Track" nennen zu wollen, weil das wesentlich zutreffender wäre.

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas im September 2019

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de