Miley Cyrus (27) offenbart Einblicke in die Trennungszeit von Liam Hemsworth (30)! Mehrere Jahre lang führte das Paar eine turbulente On-Off Beziehung. Im August vergangenen Jahres gaben die Sängerin und der Schauspieler nach nur wenigen Monaten Ehe überraschend ihre Trennung bekannt. Nur selten spricht der einstige Disney-Star über diese Zeit. Jetzt verriet Miley allerdings unerwartet, wie sie mit der Trennung von Liam umgegangen ist!

In der skandinavischen Talkshow Skavlan sprach die Pop-Sängerin darüber, wie sie in der Vergangenheit Verluste handhabte. "Ich habe nicht sehr viel Zeit mit Weinen verbracht. Nicht, weil ich unterkühlt bin oder versuche, die Gefühle zu unterdrücken, sondern vielmehr, weil ich die Dinge einfach nicht ändern kann", erklärte Miley ihren Umgang mit der Trennung von Liam. Sie habe versucht, weiterhin aktiv zu bleiben: "Ich heile, wenn ich reise und neue Leute treffe. Wenn du eine Person verlierst, kommt eine Neue in dein Leben", verriet sie ihr Rezept gegen Liebeskummer.

Dass Miley kein Kind von Traurigkeit ist, beweist sie immer wieder. Kurz nach Bekanntgabe des Ehe-Aus' zog die 27-Jährige bereits mit der Bloggerin Kaitlynn Carter (32) turtelnd durch Europa. Es folgte eine Beziehung mit dem Sänger Cody Simpson (23). Im Moment ist Miley offiziell Single.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im November 2020

Getty Images Miley Cyrus bei der Premiere von "Avengers: Endgame" im April 2019 in Los Angeles

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im August 2020

