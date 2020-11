Da kann jemand seinen Nachwuchs wohl kaum noch erwarten! Vor Kurzem wurde bekannt, dass der jüngste Spross von Uwe (64) und Natascha Ochsenknecht (56) – Cheyenne (20) – sein erstes Baby erwartet. Obwohl die werdende Mama wegen ihrer Schwangerschaft momentan sogar angefeindet wird, scheint sie sich voll und ganz auf das Wohl ihres Kindes konzentrieren zu können. Mitten im Baby-Stress verriet die 20-Jährige nun auch, auf was sie sich dabei am meisten freut!

In einem Interview mit Bild sprach die Blondine nun über ihre große Vorfreude. Dabei offenbarte sie, dass sie total gespannt auf eine mögliche Eigenheit des Babys sei: "Am meisten freue ich mich tatsächlich auf die Geheimsprache, die das Kind irgendwann entwickelt", gab sie bekannt. Damit meint die junge Buchautorin die "eigenen Sätze und Wörter", die Kleinkinder ab einem gewissen Alter im Zuge ihrer Sprachentwicklung erfinden. Doch damit nicht genug – auch auf den Umgang eines neuen und für sie ganz besonderen Familienmitglieds mit ihrem Baby sei sie besonders gespannt...

"Ich freue mich natürlich auch, das Kind mit seinem Papa zu sehen", betonte das Model. Dass sie das Familienleben zu dritt dann in der Öffentlichkeit präsentieren wird, scheint momentan aber eher unwahrscheinlich. Cheyennes Freund möchte nämlich bisher unerkannt bleiben – ihm und dem Baby zuliebe zog die Beauty extra in seine österreichische Heimat, die Stadt Graz in der Steiermark.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Cheyenne, September 2020

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de