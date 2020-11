Hailey Bieber (24) mausert sich zum echten Profi am Herd! Mittlerweile ist es mehr als ein Jahr her, dass sich das Model und Sänger Justin Bieber die ewige Liebe geschworen haben. Und natürlich genießt das Paar auch sämtliche Feier- und Festtage miteinander. Am vergangenen Donnerstag stand in den USA das große Thanksgiving-Fest an – und dabei hat Hailey ihre Koch-Qualitäten bewiesen: Sie hat einen knusprigen Truthahn auf den Tisch gezaubert.

"Zum ersten Mal Truthahn-Köchin (nein, er ist nicht angebrannt)", schreibt die Beauty auf ihrem Instagram-Profil. Dazu teilt sie gleich zwei Fotos, die sie mit dem gefüllten Vogel zeigen. Im schicken Karo-Blazer und für den festlichen Anlass hübsch geschminkt, posiert sie lachend in der Küche. Die 24-Jährige kann ihre Freude über das gelungene Gericht kaum verbergen. "Fröhliches Thanksgiving", wünscht sie ihrer Community mit dem Bildbeitrag ebenfalls.

Ob der Truthahn wohl auch ihrem Liebsten geschmeckt hat? Justin hat sich dazu jedenfalls noch nicht geäußert. Er nutzte den Abend allerdings ebenfalls für eine Thanksgiving-Botschaft. "An diesem Thanksgiving möchte ich der wichtigsten Person danken, die je gelebt hat: meinem Seelen-Liebhaber, Jesus", schrieb er.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im September 2020

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber an Thanksgiving 2020

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de