Hat Pascal Kappés (30) zwei Monate nach der Trennung von Lea Marie Karrenbrock wieder eine neue Partnerin an seiner Seite? Ende September sorgte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller für Schlagzeilen, als er das Liebes-Aus mit seiner Verlobten bekannt gab. Gegenüber Promiflash erzählte er damals, dass sich Lea noch nicht bereit gefühlt habe, ihn wirklich zu heiraten. Nun scheint der Liebeskummer allerdings verflogen zu sein: Pascal zeigte sich gerade erst Hand in Hand mit einer neuen Frau!

Am vergangenen Freitag verbrachte Pascal einen gemütlichen Abend mit ein paar Freunden, wie man seiner Instagram-Story entnehmen konnte. Ein Clip sorgte jetzt allerdings für Aufregung: Die TV-Bekanntheit filmte sich und eine junge brünette Dame in einem Spiegel. Dabei halten die beiden Händchen und sie schmiegt sich daraufhin eng an ihn – eigentlich kein Move, den man unter Freunden macht! Wenig später sah man die beiden außerdem ausgelassen in einem Wohnzimmer tanzen.

Auch ein gemütliches Frühstück und einen romantischen Winterspaziergang verbrachten die beiden an diesem Samstag gemeinsam. Doch um wen handelt es sich bei der Unbekannten? Die Auflösung gab Pascal selbst: Er markierte nämlich das Instagram-Profil der jungen Frau. Sie heißt Alex Heyden, kommt aus Köln und arbeitet in einer Marketing-Agentur. Was glaubt ihr: Machen es die beiden bald offiziell oder ist es vielleicht nicht mehr als nur ein kleiner Flirt? Stimmt ab.

Instagram / pascal.kappes Alex Heyden und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Oktober 2019

Instagram / fraeulein.heyden Alex Heyden, Projektmanagerin

Machen es Pascal und Alex bald offiziell oder ist es vielleicht nicht mehr als nur ein kleiner Flirt? Ich glaube, die beiden sind zusammen und werden es bald verraten! Ich glaube, da geht nicht mehr. Abstimmen Ergebnis anzeigen



