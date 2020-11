Stecken Lisa und Michael schon jetzt in einer Ehekrise? Zwischen der 30-Jährigen und dem Key Account Manager schien es bei Hochzeit auf den ersten Blick von Beginn an gefunkt zu haben. In der Hochzeitsnacht dürfte es bei den beiden sogar schon körperlich geworden sein. Das Paar deutete am Morgen danach zumindest ein Techtelmechtel an. Doch in den Flitterwochen scheint die anfängliche Euphorie plötzlich verflogen zu sein. In Sachen Gefühle macht jetzt Lisa einen Schritt zurück.

Im Trailer zur kommenden Folge äußert die Münchnerin bereits ernste Zweifel an der Ehe mit Michael. "Ich hatte auch voll die Schmetterlinge im Bauch – und jetzt keinen einzigen mehr", gesteht sie ihm während einer Fahrt mit der Pferdekutsche. Im Einzelinterview betont sie sogar ziemlich geknickt, dass sie mehr auf sich selbst achten müsse. "Meine eigenen Gefühle sind in dem Moment einfach wichtiger", sagt sie. Ob es zwischen den beiden doch noch ein Happy End geben wird? Mit der Auflösung müssen die Zuschauer sich noch etwas gedulden.

Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass es bei einem frischgebackenen Ehepaar nicht klappen will. Allerdings kannten sich die beiden bereits vor ihrem Match in der TV-Show. Zuvor hatten sie sie sich schon mal über eine Dating-App kennengelernt. "Es kam aber nie zu einem Treffen. Das lag so ein bisschen an meiner Ungeduld, möglicherweise. Weil ich eigentlich immer mehr wollte. Telefonate wurden dann auch verschoben und so weiter", berichtete Lisa bereits in der Sendung.

