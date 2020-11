Emma Roberts (29) rockt einen coolen Schwangerschaftslook nach dem anderen! Die Schauspielerin erwartet aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Garrett Hedlund (36). Dass Emma ihren Babybauch mit umwerfenden Outfits wunderbar in Szene setzen kann, stellte sie schon mehrfach unter Beweis – sie teilte im Netz regelmäßig Schwangerschaftsupdates in schicker Kleidung. Auch Emmas nächster stylisher Auftritt ließ nicht lange auf sich warten – die werdende Mama zeigte sich beim Shoppen in einem Leo-Kleid!

Paparazzi lichteten die MTV-Movie-Award-Gewinnerin beim Shoppen mit ihrer Mutter Kelly Cunningham ab. Das Duo schlenderte gemütlich durch Möbel-Geschäfte in Los Angeles und genoss seinen Mama-Tochter-Tag. Dabei setzte Emma auf einen lässigen Look: Die "Wir sind die Millers"-Darstellerin kombinierte ein schickes Maxikleid im Leo-Print mit bequemen Schlappen und einer dunkelblauen Jacke.

Scheint so, als hätten die beiden wieder Frieden geschlossen. Zuvor hatte die 29-Jährige ihre Mutter nämlich zwischenzeitlich für eine Weile im Netz blockiert – wenn auch mehr im Scherz. Die werdende Oma hatte nämlich vor lauter Aufregung die Schwangerschaft ihrer Tochter bestätigt – bevor Emma selbst sich dazu geäußert hatte.

MEGA Emma Roberts (r.) mit ihrer Mutter, November 2020

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Oktober 2020

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

