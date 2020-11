Wie eng ist die Temptation Island V.I.P.-Bromance der Promi-Männer wirklich? In dem Treuetest-Format stellen Julian Evangelos (28), Willi Herren (45) und Co. ihre Beziehungen auf die Probe. Bei den wilden Partys in der Villa geben sie mit den Verführerinnen Gas – da ist Giulia Siegels (46) Freund Ludwig Heer (39) keine Ausnahme. Und obwohl die Jungs dabei wie eine eingeschworene Truppe wirken, konnten sich Ludwigs Kollegen in der siebten Folge ein paar fiese Sprüche hinter seinem Rücken nicht verkneifen.

"Ich werde hier zwei Wochen nicht von Giulia unterdrückt. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mal den Mund aufmachen. Ich darf mal so tun, als wäre ich ein Mann", äffte Willi den Koch in lockerer Runde mit Calvin, Julian und Verführerin Julia Jaku nach. Willis Meinung nach fände Ludwig alle Single-Ladys in der Villa geil. Und Calvin hat zwar bereits ein Bad mit zwei Girls genossen – aber trotzdem die Finger bei sich behalten. "Der Ludwig hätte es niemals geschafft, stark zu bleiben", meinte Calvin. Julian stimmte ihm zu und war überzeugt: "Das ist genau sein Fetisch."

Und in einem Punkt waren sich die drei Lästerschwestern einig: Ludwig bekomme bestimmt mächtig Ärger mit seiner Partnerin. "Ich bin mal gespannt, wie er das alles der Giulia erklärt. Weil die wird hier vor der Kamera nicht reagieren wie zu Hause. Zu Hause gäbe es Prügel", mutmaßte Willi.

