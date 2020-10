Werden Nathalie Volk (23) und Frank Otto (63) bald etwa Eltern? Schon seit 2016 gehen die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und der Unternehmer gemeinsam durchs Leben. Anfang des Jahres besiegelten sie ihre Liebe dann auch endlich mit dem Jawort – zumindest nach dem US-amerikanischen Gesetz. Doch wie sieht es mit dem nächsten Schritt in ihrer Beziehung aus? Bislang betonte Nathalie stets, dass sie sich mit der Nachwuchsplanung noch Zeit lassen wolle. Das scheint sich nun allerdings geändert zu haben: Das Model hat mittlerweile offenbar konkrete Vorstellungen!

Im Interview mit Gala erzählt die 23-Jährige: "Für mich gibt es nichts Schöneres als Kinder, weshalb ich auch gerne selbst Mutter werden möchte." Zudem sei auch ihr Liebster nicht davon abgeneigt, noch ein Baby zu bekommen – auch wenn er bereits fünffacher Vater ist. Platz soll der Nachwuchs dann im neuen Eigenheim in Los Angeles finden, das sich aktuell allerdings noch in der Planung befindet.

Auch um einen Babysitter vor Ort hat sich Nathalie schon Gedanken gemacht: Ihre Mutter Viktoria könne diesen Job in Zukunft übernehmen. Denn seitdem sie in Deutschland ihre Stelle als Lehrerin verloren hat, lebt sie in den USA.

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Oktober 2017 in Hamburg

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk im April 2020

ActionPress Viktoria Volk, Mutter von Nathalie Volk

