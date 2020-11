Bei Nikki Bella (37) lief in den ersten Wochen nach der Entbindung offenbar nicht alles nach Plan! Vor rund drei Monaten hat sich das Leben der einstigen Wrestlerin komplett verändert: Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Söhnchen Matteo ist der ganze Stolz der TV-Bekanntheit. In ihren neuen Alltag als frischgebackene Mutter musste sich die US-Amerikanerin aber erst einfinden. Dabei hatte Nikki anfangs besonders beim Stillen ihre Schwierigkeiten!

"Stillen ist so schwierig", verriet Nikki gegenüber Us Weekly. So erging es der Neu-Mama zumindest kurz nach der Geburt ihres Sprösslings: "Sie haben ihn auf meine Brust gelegt und ich fragte mich: 'Was machen wir? Was ist zu tun?'", erinnerte sich die Sportlerin an ihre Anfänge beim Stillen. Innerhalb kürzester Zeit bildeten sich nach den zahlreichen Versuchen, ihr Baby zu füttern, sogar schmerzhafte Blasen um Nikkis Brustwarzen. Inzwischen sind die beiden allerdings ein eingespieltes Team. "Er weiß, was zu tun ist und es ist jetzt eine schöne Sache. Ich liebe es", schwärmte die Beauty.

Nahezu zeitgleich wurde auch Nikkis Schwester Brie (37) Mutter eines kleinen Sohnes. Für die dunkelhaarige Schönheit zwar nicht das erste Kind – eine Ähnlichkeit in Sachen Stillen gab es zu ihrer inzwischen dreijährigen Tochter aber trotzdem nicht. Während Brie bei ihrem ersten Kind ebenfalls noch Probleme hatte, lief es bei Baby Nummer zwei prompt wie am Schnürchen. "Mit Bird war es so einfach", erklärte sie überglücklich.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn, November 2020

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Nikki und Brie Bella, Schwestern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de