Wann nehmen Annika und Manuel endlich Fahrt auf? Gerade ist die siebte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick in vollem Gange. Eines der Paare, die sich bereits das Jawort gegeben haben, sind die Reiseverkehrsfrau Annika und der Lagerlogistiker Manuel. Auch wenn sich die Frischverheirateten anfangs sympathisch waren, kam es in den Flitterwochen zur ersten Ehekrise. Zum Glück nähern sich die zwei aber wieder an. Im Promiflash-Interview geben sie nun erste Einblicke in ihre Beziehung.

Gegenüber Promiflash plaudern Annika und Manuel aus, dass sie zuversichtlich gestimmt seien, was ihre gemeinsame Zukunft betrifft. Könnten sie demnach bald ihre Knutschpremiere feiern? Denn einen Kuss gab es bis dato noch nicht. Und die 27-Jährige hat auch weiterhin keine klare Antwort – doch sie betont: "Der erste Kuss ist ein sehr wichtiger Schritt in einer Beziehung. Ich denke aber, er sollte nicht einfach so passieren, sondern etwas Besonderes sein." Ihr Gatte kann ihr da nur zustimmen – und fügt aber hinzu, dass ein kleiner Schmatzer ihnen vielleicht helfen könnte, sich mehr "zu öffnen".

Außerdem verraten die beiden Turteltauben, was es mit dem Streit auf sich hat, den die Zuschauer im Trailer zur neuen Folge gesehen haben. Annika erklärt, dass der Zoff nur zeige, dass sie "offen und ehrlich über ihre Ängste und Gefühle" reden. "Der Streit wirft uns nicht zurück, eher im Gegenteil", beteuert Manuel.



"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Anzeige

Sat.1 Annika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2020

Anzeige

Sat.1 Manuel und Annika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Annika und Manuel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de