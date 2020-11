Jetzt stichelt Oliver Pocher (42) wieder gegen seine Ex Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (37)! Von 2010 bis 2014 waren der Komiker und das Model verheiratet. Nach ihrer gescheiterten Ehe entbrannte jedoch ein regelrechter Scheidungskrieg. Wie Amira (28), die aktuelle Frau des Entertainers, preisgab, näherten sich die beiden Streithähne erst Jahre später durch ihre Mithilfe wieder an. Doch am Sonntagabend flammte die alte Feindseligkeit erneut auf.

Während sie bei Grill den Henssler um die Wette kochten, erzählte Alessandra, dass ihr Ernährung sehr wichtig sei und sie deshalb auch immer versuche, gesund zu kochen. Die Moderatorin Laura Wontorra (31) hakte daraufhin bei dem Ex-Mann der gebürtigen Münchenerin nach und wollte wissen, ob sie für ihn früher auch am Herd stand? "Sandy hat auf jeden Fall gekocht. Ab und zu sollte sie es aber auch mal selbst essen", gab Oli als Antwort.

Auch wenn unklar ist, wie ernst Oli diese Aussage meinte und worauf genau er damit abzielen wollte – Sandy ließ den Spruch so oder so nicht auf sich sitzen. Als die Moderatorin sie fragte, wie es sei, so etwas vom Vater ihrer drei Kinder hören zu müssen, schoss sie zurück: "Ich bin ja nicht mehr mit ihm zusammen, das muss sich jetzt Amira anhören."

Getty Images Allesandra Meyer-Wölden und Oliver Pocher auf der Grisogono Party in Südfrankreich im Mai 2010

TVNOW / Frank W. Hempel Alessandra Meyer-Wölden, Amira und Oliver Pocher, Tobias Wegener bei "Grill den Henssler"

TVNOW/Frank W. Hempel Alessandra Meyer-Wölden bei "Grill den Henssler"

