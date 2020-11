Was für eine rührende Thanksgiving-Überraschung! In letzter Zeit war es um Justin Timberlake (39) etwas ruhiger als sonst. Anfang 2018 veröffentlichte der Sänger sein letztes Album "The Man of the Woods". Danach legte er den Fokus vermehrt auf seine Familie. Jetzt sorgte der Schauspieler allerdings mit einer süßen Aktion wieder für Schlagzeilen: Als er die Geschichte des behinderten Jake Stitt gehört hatte, machte er ihm ein unglaubliches Präsent – Justin schenkte dem Jungen einen rollstuhlgerechten Van im Wert von umgerechnet ca. 30.000 Euro!

Dieses Geschenk wird wohl das Leben des 17-Jährigen entscheidend verändern! Wie Daily Mail berichtet, besaß seine Familie kein Transportmittel, um den Teenager aus Tennessee herumzufahren. Aus diesem Grund fingen Einheimische an, Geld zu sammeln. Als Justin von der Spendenaktion hörte, handelte er sofort. Pünktlich zu Thanksgiving stellte der Popstar den Stitts einen behindertengerechten, schwarzen Van mit riesiger Schleife in die Einfahrt! Jake soll von diesem Geschenk völlig überwältigt gewesen sein.

Der behinderte Teenager hat sich in den letzten Jahren selbst zu einer lokalen Berühmtheit entwickelt. Oft sah man ihn, umgeben von Schildern mit der Aufschrift "Hupe, wenn du glücklich bist", im Rollstuhl vor seiner Haustür sitzen. Diese positive Einstellung berührte den "Can't Stop The Feeling"-Interpreten sehr. Während eines Interviews von WVLT-TV mit Jake und seinem Vater erzählte Justin: "Du inspirierst mich, Jake! [...] Jetzt könnt ihr den Van benutzen, um hupend durch die ganze Stadt zu fahren."

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

Getty Images Justin Timberlake im Juni 2019 in New York

Getty Images Justin Timberlake im April 2018

