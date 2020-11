Von der First Lady zur Buchautorin? Seit ihr Ehemann Donald Trump (74) 2017 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt wurde, sind auch die Augen vermehrt auf Melania Trump (50) gerichtet. Bald wird sie allerdings ihr Amt der First Lady niederlegen müssen: Aufgrund der verlorenen Wahl werden sie und ihr Gatte im Januar das Weiße Haus verlassen müssen. In der Vergangenheit wurde dem ehemaligen Model oftmals vorgeworfen, sie sei in der Öffentlichkeit kühl, unnahbar und zurückhaltend. Wird sie jetzt ihr Schweigen brechen? Angeblich schreibt Melania ein Buch über ihre Zeit als Frau des Präsidenten!

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Page Six. Die normalerweise sehr private Melania Trump soll bereits Verhandlungen führen, um den Autorenvertrag abzuschließen. Zudem verriet die Quelle, dass die First Lady "noch lange nicht fertig ist oder gar so leise geht, wie man vielleicht erwartet". Der Noch-Präsident solle seine Frau bei diesem Vorhaben unterstützen. Vor allem nachdem ihre einstige Freundin und Beraterin das Enthüllungsbuch "Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" veröffentlicht hatte, werden sich die Leser für Melanias Sicht interessieren. Vom Weißen Haus gab es jedoch noch keine offizielle Bestätigung.

Die Möglichkeit einer Autobiografie folgte auf Spekulationen, dass die First Lady Donald Trump verlassen wolle. Sobald Joe Biden (78) als neuer Präsident vereidigt sei, packe sie ihre Koffer. Damit würde die Slowenin nicht nur mit ihrem Buch um einiges reicher werden: Eine Scheidung würde ihr satte 50 Millionen US-Dollar einbringen.

Getty Images Donald Trump mit seiner Frau Melania

Getty Images Donald und Melania Trump

Getty Images Melania und Donald Trump im August 2020

