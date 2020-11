Ist doch alles gut zwischen Herzogin Meghan (39) und Jessica Mulroney (40)? Jessica soll im Sommer die Influencerin Sasha Exeter beleidigt haben, nachdem diese die Modedesignerin um Unterstützung im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung gebeten hatte. Sie verlor daraufhin ihren Job in der US-Talkshow "Good Morning America" – und auch Meghan soll sich von ihrer eigentlich besten Freundin distanziert haben. Oder etwa doch nicht? Jessica behauptet nun: Prinz Harrys (36) Frau sei die ganze Zeit für sie da!

Mit dem Magazin Page Six sprach die 40-Jährige über die Rassismus-Vorwürfe gegen sich und wurde im Laufe des Gesprächs auch auf ihre angeblich zerrüttete Freundschaft zu Meghan angesprochen. Jessica dementierte einen Streit und beteuerte, ständig im Kontakt mit der ehemaligen Schauspielerin zu stehen. "Wir facetimen viel und sie schaut regelmäßig nach mir", beteuerte die Kanadierin.

Zuvor behauptete ein Insider genau das Gegenteil. So soll Archis Mutter angeblich nur auf einen Vorwand gewartet haben, um das angeknackste Verhältnis zu der Fashion-Expertin zu beenden. "Die Freundschaft war nicht mehr das, was sie mal war", will ein Informant wissen. Er warf Jessica außerdem vor, Meghan für ihre eigenen Karrierezwecke bloß ausgenutzt zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney im Jahr 2019

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016

